Паром столкнулся с сухогрузом в Босфоре, пострадали восемь пассажиров

Пассажирский паром столкнулся с сухогрузом в Босфорском проливе в Стамбуле, пострадали как минимум двое пассажиров парома, передает телеканал CNN Turk.

«Пассажирское судно «Kamil Sayın», следовавшее из Бешикташа в Ускюдар, столкнулось с сухогрузом «Artvin» под флагом Панамы в проливе Босфор. Никто не упал за борт, но восемь человек на борту получили травмы», — говорится в публикации.

По информации телеканала, пассажирское судно было пришвартовано у причала Пашалиманы. Двое пострадавших пассажиров были доставлены в больницу на машине скорой помощи. Сухогруз был отбуксирован в безопасную зону силами береговой охраны и поставлен на якорь для оценки ущерба.

В октябре прошлого года в Босфорском проливе у берегов района Ускюдар в Стамбуле столкнулись два сухогруза. Как сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, 80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, который шел из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, который следовал из Испании в Батуми. Из людей в инциденте никто не пострадал, причинен был лишь материальный ущерб.

