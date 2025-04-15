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Махачкалинец плыл среди затопленных автомобилей, и это попало на видео

В Махачкале на видео попало, как мужчина плыл по затопленной дороге среди авто

В Махачкале мужчина плыл по затопленной проезжей части среди автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«В городе сильный потоп — улицы города затоплены, а на дорогах серьезные заторы. Ливень шел всю ночь, а в МЧС до этого предупреждали, что обильные осадки в Дагестане будут не только сегодня, но и завтра», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина плывет по затопленной дороге, при этом вокруг на небольшой скорости ездят машины.

До этого сообщалось, что в Махачкале людей перевозят на специальных тачках по дорогам. Очевидцы запечатлели произошедшее на видео. На кадрах видно, как мужчина в дождевике перевозит через проезжую часть несколько человек на специальной тачке. На другой записи видно, что дороги в городе полностью затоплены, но движение транспорта не остановлено: автомобили продолжают ездить, но только на небольшой скорости.

Ранее потоки талых вод унесли часть трассы в Сахалинской области.

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