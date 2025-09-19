На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тольятти ликвидировали крупный пожар на складе с лакокрасочными материалами

МЧС: пожар на складе с лакокрасочными материалами в Тольятти ликвидирован
true
true
true
close
Николай Хижняк/РИА Новости

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Тольятти ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на управление МЧС России по Самарской области.

«В 19:01 (18:01 мск — «Газета.Ru») пожар ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

О пожаре на складе днем 19 сентября сообщили в пресс-службе МЧС России. По информации ведомства, огонь охватил площадь 300 квадратных метров. Пожарные предупреждали об угрозе распространения возгорания на соседние здания. На месте ЧП работали 62 специалиста и 22 единицы техники.

Накануне в Саяногорске Республики Хакасия загорелся мебельный цех. В результате происшествия пострадали три человека. Известно, что из здания самостоятельно эвакуировались 26 человек, еще одного спасли сотрудники республиканского МЧС с помощью автолестницы.

Ранее многодетная семья чуть не сгорела в российской квартире из-за неисправного удлинителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами