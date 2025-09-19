В Тольятти ликвидировали крупный пожар на складе с лакокрасочными материалами

МЧС: пожар на складе с лакокрасочными материалами в Тольятти ликвидирован

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Тольятти ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на управление МЧС России по Самарской области.

«В 19:01 (18:01 мск — «Газета.Ru») пожар ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

О пожаре на складе днем 19 сентября сообщили в пресс-службе МЧС России. По информации ведомства, огонь охватил площадь 300 квадратных метров. Пожарные предупреждали об угрозе распространения возгорания на соседние здания. На месте ЧП работали 62 специалиста и 22 единицы техники.

Накануне в Саяногорске Республики Хакасия загорелся мебельный цех. В результате происшествия пострадали три человека. Известно, что из здания самостоятельно эвакуировались 26 человек, еще одного спасли сотрудники республиканского МЧС с помощью автолестницы.

Ранее многодетная семья чуть не сгорела в российской квартире из-за неисправного удлинителя.