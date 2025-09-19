На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Первые прямые рейсы на Филиппины планируются из двух российских городов

Минпромторг: прямые рейсы на Филиппины откроют из Иркутска и Хабаровска
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Первые прямые авиарейсы из России на Филиппины запланированы из Иркутска и Хабаровска. Об этом рассказал замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев, пишет РИА Новости.

«Открытие прямых рейсов, соединяющих Иркутск и Хабаровск с Филиппинами – это первый шаг, который, наверное, позволит и развить туризм, деловые контакты», — сказал Груздев.

До этого он сообщал, что авиасообщение между Россией и Филиппинами будет возобновлено в октябре. По словам чиновника, интерес к Филиппинам год от года растет. За 2024 год архипелаг посетили свыше 27 тыс. российских туристов. Это на 19% больше по сравнению с 2023 годом.

Чаще всего российские туристы летят на Филиппины с пересадкой через Стамбул, Дубай, Доху или Сингапур. Время в пути составляет от 14 до 20 часов. Без визы россияне могут находится на территории Филиппин до 30 дней. Для въезда достаточно иметь действующий загранпаспорт со сроком активности не менее шести месяцев с момента пересечения границ.

Ранее Россия и Пакистан договорились о пробном рейсе поезда и открытии авиасообщения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами