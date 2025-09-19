Первые прямые рейсы на Филиппины планируются из двух российских городов

Первые прямые авиарейсы из России на Филиппины запланированы из Иркутска и Хабаровска. Об этом рассказал замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев, пишет РИА Новости.

«Открытие прямых рейсов, соединяющих Иркутск и Хабаровск с Филиппинами – это первый шаг, который, наверное, позволит и развить туризм, деловые контакты», — сказал Груздев.

До этого он сообщал, что авиасообщение между Россией и Филиппинами будет возобновлено в октябре. По словам чиновника, интерес к Филиппинам год от года растет. За 2024 год архипелаг посетили свыше 27 тыс. российских туристов. Это на 19% больше по сравнению с 2023 годом.

Чаще всего российские туристы летят на Филиппины с пересадкой через Стамбул, Дубай, Доху или Сингапур. Время в пути составляет от 14 до 20 часов. Без визы россияне могут находится на территории Филиппин до 30 дней. Для въезда достаточно иметь действующий загранпаспорт со сроком активности не менее шести месяцев с момента пересечения границ.

Ранее Россия и Пакистан договорились о пробном рейсе поезда и открытии авиасообщения.