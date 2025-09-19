На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минпромторг рассказал, когда запустят прямое авиасообщение с Филиппинами

Минпромторг: запуск прямого авиасообщения между РФ и Филиппинами будет в октябре
Shutterstock

Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами будет возобновлено в октябре. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, сообщает ТАСС.

«Хотел бы поприветствовать возобновление прямых авиаперелетов между нашими странами, говоря о том, что уже в скором будущем, в октябре текущего года, планируются первые рейсы из двух российских городов на Филиппины», - сказал он на заседании совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По словам Груздева, интерес к Филиппинам год от года растет. За 2024 год архипелаг посетили свыше 27 тыс. российских туристов. Это на 19% больше по сравнению с 2023 годом.

Министр отметил, что в этом направлении есть куда расти.

Чаще всего российские туристы летят на Филиппины с пересадкой через Стамбул, Дубай, Доху или Сингапур. Время в пути составляет от 14 до 20 часов.

Без визы россияне могут находится на территории Филиппин до 30 дней. Для въезда достаточно иметь действующий загранпаспорт со сроком активности не менее шести месяцев с момента пересечения границ.

Ранее Россия и Пакистан договорились о пробном рейсе поезда и открытии авиасообщения.

