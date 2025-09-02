На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия и Пакистан договорились о пробном рейсе поезда и открытии авиасообщения

Минтранс: Россия и Пакистан прорабатывают вопрос открытия прямого авиасообщения
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Пакистан договорились о запуске пробного железнодорожного рейса и открытии прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщили в Минтрансе РФ по итогам встречи с пакистанской делегацией, передает ТАСС.

В октябре 2025 года планируется запуск пробного поезда по маршруту КарачиМоскваМинск с автомобильным транзитом через Афганистан. Также стороны прорабатывают вопрос организации регулярных авиарейсов. В ведомстве отметили существенную активизацию транспортного взаимодействия между странами.

В 2024 году Россия и Пакистан уже провели пробные автотранспортные перевозки в обоих направлениях. Параллельно Россия модернизирует пограничные пункты пропуска с Китаем — после завершения работ пропускная способность вырастет до 3 млн транспортных средств в год.

Сегодня, 2 сентября, в Пекине прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. В ходе встречи пакистанский премьер заявил, что отношения двух стран улучшаются благодаря личной заинтересованности российского лидера. Сам Шариф, по его словам, решительно настроен на укрепление двусторонних связей.

В свою очередь, Путин заявил, что Москва дорожит отношениями, которые сложились между Россией и Пакистаном. Он отметил, что России и Пакистану удалось сдвинуть работу по некоторым направлениям.

Ранее Мантуров высказался о возможном возобновлении сотрудничества в авиации между РФ и США.

