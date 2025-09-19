Два жителя Запорожской области получили сроки за шпионаж в пользу Украины

Суд приговорил двух жителей Токмака к 15 и 16 годам за шпионаж в пользу Украины

Двое жителей Токмака получили 15 и 16 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Запорожской области.

В ведомстве уточнили, что осужденные признали вину и раскаялись в содеянном.

По данным следствия, фигуранты по указанию украинских кураторов вели наблюдение за военной техникой и объектами министерства обороны России, а полученные сведения передавали представителю Вооруженных сил Украины для планирования ракетно-бомбовых ударов.

18 сентября прокуратура Крыма сообщала, что суд приговорил жительницу города Энергодар Запорожской области к 14 годам колонии по обвинению в государственной измене. По данным надзорного ведомства, в период с конца 2023 года по май 2024 года женщина перевела около 7 тысяч рублей на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины. Отмечается, что эти деньги предназначались для финансовой поддержки материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины.

17 сентября сообщалось, что суд Крыма приговорил к 14 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в передаче украинским спецслужбам данных о кораблях Черноморского флота Российской Федерации.

Ранее ФСБ предотвратила попытку жителя Новосибирска совершить госизмену.