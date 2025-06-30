Слуцкий призвал уравнять зарплаты медработников в России

Нужно уравнять заработные платы медработников во всех регионах России для устранения дисбаланса в оплате труда и улучшения кадрового обеспечения. Таким мнением с РИА Новости поделился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отметил, что кадровый голод в здравоохранении — это чувствительная проблема в стране. Слуцкий подчеркнул, что медработники увольняются из госучреждений из-за выгорания, перегрузки, низкой заработной платы и старения кадрового состава.

«Молодежь не рвется в медицину, а если и идет в профессию, то покидает ее через несколько лет или «перетекает» в частные клиники. Нужна единая отраслевая система оплаты труда медиков во всех субъектах», — считает он.

До этого в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru сообщили, что средняя предлагаемая зарплата медицинским работникам в России в 2025 году достигла 78 тыс. руб., что на 16% больше, чем в 2024 году.

Также hh.ru сообщил, что в этом году сразу 80% опрошенных работодателей испытывали сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине.

Ранее в Роскачестве заявили, что ожидают дефицит медиков.