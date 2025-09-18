На Камчатке службы переведены в режим повышенной готовности из-за угрозы цунами

В Камчатском крае все службы переведены в режим повышенной готовности из-за угрозы цунами на фоне мощного землетрясения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«Это утро снова испытывает камчатцев на прочность. Сразу после прошедшего землетрясения приступаем к оперативному обследованию социальных учреждений и жилых домов», — написал глава региона.

Губернатор добавил, что по уточненной информации сейсмологов магнитуда землетрясения составила 7.2, из-за чего была объявлена угроза цунами.

Солодов подчеркнул, что все службы переведены в режим повышенной готовности, алгоритм действий уже четко отлажен, все ответственные за реагирование включаются в работу за минуты.

Незадолго до этого Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что возле восточного побережья Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,4. По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Член-корреспондент Российской академии наук, географ Аркадий Тишков пояснил, что в этом регионе участились землетрясения из-за афтершоков после предыдущего большого толчка, со сдвигом материковой части, изменением глубин и последовавшими цунами на Курилах и у Сахалина.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после сейсмических событий в 2011 году.

Ранее глава РАН заявил, что землетрясение на Камчатке было спрогнозировано заранее.