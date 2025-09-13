Глава РАН заявил, что землетрясение на Камчатке было спрогнозировано заранее

Глава РАН Красников: ученые предупреждали о землетрясении на Камчатке за год

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил в интервью РИА Новости, что землетрясение на Камчатке было спрогнозировано учеными за год и власти региона были о нем предупреждены.

По его словам, благодаря проведенной работе по укреплению зданий удалось избежать серьезных последствий.

Красников также отметил, что в течение ближайших шести месяцев возможны афтершоки, однако основное напряжение на участке протяженностью около 500–600 километров уже снято. При этом, по его словам, на севере и юге Камчатки в перспективе возможны новые землетрясения.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году. При этом Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сдвинулись не так сильно. Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил «Газете.Ru», что эти смещения все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах.

