У побережья Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у побережья Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 157. Глубина: 25,4 км. Магнитуда: 5,9», — говорится в сообщении.

Как пояснил член-корреспондент Российской академии наук, географ Аркадий Тишков, сейсмические события у берегов полуострова Камчатка связаны с афтершоками после предыдущего большого толчка, со сдвигом материковой части, изменением глубин и последовавшими цунами на Курилах и у Сахалина.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году.

