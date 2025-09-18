На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян призвали носить маски и вакцинироваться

Вирусолог Малинникова призвала россиян вакцинироваться и носить маски
Shutterstock/FOTODOM

В пандемию коронавирусной инфекции грипп себя активно не проявлял, однако на сегодняшний день все внимание приковано к нему. Об этом в интервью Общественной Службе Новостей сообщила завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова. Она напомнила о мерах профилактики, которые стоит соблюдать в осенне-зимний период.

«Это санитарная гигиена, это гигиена общения. Мы должны понимать, что в местах крупного скопления людей желательно, конечно, находиться в масках. Сколько бы ни было споров по этому вопросу, временем и опытом доказано, что маски все-таки снижают концентрацию вдыхаемого зараженного воздуха, что позволяет человеку если и заболевать, то не так тяжело», — сказала Малинникова.

Она также отметила, что в группе риска люди с хроническими заболеваниями, дети, пожилые граждане и беременные женщины. Всем им, по ее словам, необходимо особенно тщательно соблюдать меры профилактики и одними из первых вакцинироваться.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на территории России является значимым, он отмечается преимущественно среди школьников.

До этого стало известно, что число заболевших ОРВИ по всей России резко выросло на 63,8% за последнюю неделю. Помимо этого, по данным Роспотребнадзора, увеличилась частота заражений COVID-19. За последнюю неделю было зафиксировано 15 тыс. случаев.

Ранее врач предупредил об опасности лечения насморка народными методами.

