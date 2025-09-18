На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд оставил в СИЗО полицейских, обвиняемых в получении взяток от сотрудников Baza

РИА: полицейских, обвиняемых в получении взяток от Baza, оставили в СИЗО
true
true
true
close
Global Look Press

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест сотрудникам МВД РФ, обвиняемым в получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza. Об этом пишет РИА Новости.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить Александру Селиванову и Александру Аблаеву меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказал судья.

В начале августа полицейские в ходе очных ставок заявили, что главред Baza Глеб Трифонов был осведомлен об их должностях.

При этом оба фигуранта отказались раскрыть детали знакомства с журналистом. Сотрудники правоохранительных органов добавили, что лично с Трифоновым не общались, а контактировали исключительно через мессенджер Telegram.

18 сентября суд изменил меру пресечения главному редактору Baza, отпустив из СИЗО под домашний арест. Аналогичное решение приняли в отношении продюсера канала Татьяны Лукьяновой.

24 июля Трифонова Лукьянову заключили под стражу по делу о взятках правоохранителям.

Ранее главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.

