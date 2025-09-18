Суд оставил в СИЗО полицейских, обвиняемых в получении взяток от сотрудников Baza

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест сотрудникам МВД РФ, обвиняемым в получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza. Об этом пишет РИА Новости.
«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить Александру Селиванову и Александру Аблаеву меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказал судья.
В начале августа полицейские в ходе очных ставок заявили, что главред Baza Глеб Трифонов был осведомлен об их должностях.
При этом оба фигуранта отказались раскрыть детали знакомства с журналистом. Сотрудники правоохранительных органов добавили, что лично с Трифоновым не общались, а контактировали исключительно через мессенджер Telegram.
18 сентября суд изменил меру пресечения главному редактору Baza, отпустив из СИЗО под домашний арест. Аналогичное решение приняли в отношении продюсера канала Татьяны Лукьяновой.
24 июля Трифонова Лукьянову заключили под стражу по делу о взятках правоохранителям.
Ранее главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.