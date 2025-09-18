Суд продлил арест экс-замгубернатора Челябинской области Богашова

Басманный суд Москвы продлил арест экс-замгубернатора Челябинской области Александра Богашова, а также других обвиняемых по делу о превышении должностных полномочий, передает РИА Новости.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 декабря», — огласила решение судья Евгения Николаева.

Следствие считает, что фигуранты могут на свободе попытаться оказать давление на свидетелей или попросту скрыться. В связи с чем гособвинитель ходатайствовал о продлении содержания подозреваемых в СИЗО на три месяца. За это время он предполагает завершить следственные действия.

По мнению адвокатов Богашова фабула уголовного дела не предполагает какого-либо препятствия расследованию. «Была построена баня, которая не была должным образом передана Челябинской области», — заявила сторона защиты.

О задержании Богашова стало известно в июле. Помимо него, были задержаны также министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов и управляющий делами губернатора и правительства региона Роман Менжинский. Впоследствии один из фигурантов дела Богашева пошел на сделку со следствием и дал показания на других участников.

