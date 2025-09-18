На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд продлил арест экс-замгубернатора Челябинской области Богашова

Экс-замгубернатора Челябинской области Богашов останется в СИЗО до 22 декабря
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил арест экс-замгубернатора Челябинской области Александра Богашова, а также других обвиняемых по делу о превышении должностных полномочий, передает РИА Новости.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 декабря», — огласила решение судья Евгения Николаева.

Следствие считает, что фигуранты могут на свободе попытаться оказать давление на свидетелей или попросту скрыться. В связи с чем гособвинитель ходатайствовал о продлении содержания подозреваемых в СИЗО на три месяца. За это время он предполагает завершить следственные действия.

По мнению адвокатов Богашова фабула уголовного дела не предполагает какого-либо препятствия расследованию. «Была построена баня, которая не была должным образом передана Челябинской области», — заявила сторона защиты.

О задержании Богашова стало известно в июле. Помимо него, были задержаны также министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов и управляющий делами губернатора и правительства региона Роман Менжинский. Впоследствии один из фигурантов дела Богашева пошел на сделку со следствием и дал показания на других участников.

Ранее продление ареста обжаловал бывший глава Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами