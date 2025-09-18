Посольство Украины прокомментировало ситуацию с задержанными в Грузии

Посольство Украины: у дипломатов нет информации о задержанных в Грузии украинцах

Посольство Украины в Грузии не располагает официальной информацией о задержании грузинскими правоохранителями двух украинцев, которые пытались провезти взрывчатку на территорию страны. Об этом представители дипведомства сообщили на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На данный момент в посольство не поступало официальной информации от грузинской стороны о возбуждении против них уголовного дела по указанным обвинениям», — указано в сообщении.

По словам дипломатов, о якобы задержании украинских граждан они узнали из сообщений СМИ, но уже пытаются получить разрешение на встречу с ними.

О задержании в Грузии двух граждан Украины за ввоз в страну взрывчатки через Турцию 11 сентября сообщил первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Лаша Маградзе. В автомобиле у украинцев обнаружили 2,4 кг гексогена. Мощность этого взрывчатого вещества превышает мощность тротила.

После случившегося депутат грузинского парламента Давид Картвелишвили призвал выслать из Грузии временного поверенного в делах Украины в Тбилиси.

Ранее премьер Грузии назвал односторонней дружбу с Украиной.