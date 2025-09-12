В Грузии призвали выслать украинского дипломата из-за провокаций Киева

На фоне задержания в Грузии двух украинцев с гексогеном временный поверенный в делах Украины в Тбилиси должен быть выслан из страны. Об этом заявил член парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Парламентарий допустил, что к этому делу причастен бывший замминистра грузинского МВД Гия Лорткипанидзе, занимающий ныне на Украине должность заместителя директора военной контрразведки и организовавший в 2021 году нелегальное пересечение границы Грузии экс-президента Михаила Саакашвили.

«Придет время, и Гия Лорткипанидзе обязательно предстанет перед грузинским правосудием», — подчеркнул Картвелишвили.

Накануне в Грузии задержали двух граждан Украины за ввоз в страну взрывчатки. В их автомобиле обнаружили 2,4 кг гексогена. Мощность данного вещества превышает мощность тротила.

По информации главы грузинской Службы госбезопасности Лаши Маградзе, 10 сентября грузовик с украинскими номерными знаками пересек границу, двигаясь из Турции в направлении Грузии, проездом через Болгарию и Румынию.

Один из задержанных сообщил, что взрывчатка должна была попасть на территорию России.

