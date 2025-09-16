Премьер Грузии назвал «односторонней» дружбу с Украиной

Грузия остается в режиме односторонней дружбы с властями Украины, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

Комментируя расследование дела об изъятой в Грузии взрывчатке с Украины, глава правительства отметил, что ее ввоз на территорию страны был осуществлен по заданию украинских спецслужб. Он назвал такой факт «прискорбным».

Кобахидзе подчеркнул, что отношение Киева к Грузии является «грубым». Премьер указал, что после заявления высокопоставленных украинских чиновников о том, что они хотели бы видеть второй фронт в Грузии, в таком отношении нет ничего удивительного.

По его словам, Грузия остается в режиме односторонней дружбы с украинским руководством.

11 сентября стало известно, что в Грузии задержали двух граждан Украины за ввоз в страну взрывчатки через Турцию. В автомобиле у украинцев обнаружили 2,4 кг гексогена. Мощность этого взрывчатого вещества превышает мощность тротила.

