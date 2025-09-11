В Грузии задержали двух украинцев со взрывчаткой

В Грузии задержали двух граждан Украины за ввоз гексогена

В Грузии задержали двух граждан Украины за ввод в страну взрывчатки через Турцию. Об этом сообщил первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Лаша Маградзе, пишет ТАСС.

«10 сентября грузовой автомобиль с украинскими номерными знаками пересек границу, двигаясь из Турции в направлении Грузии, проездом через Болгарию и Румынию, [въехав] из Турции», — сообщил он.

В автомобиле у украинцев обнаружили 2,4 кг гексогена. Мощность этого взрывчатого вещества превышает мощность тротила.

27 августа сообщалось, что немецкие правоохранительные органы установили личности всех участников диверсионной группы, причастной к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

21 августа в Италии арестовали украинца Сергея Кузнецова по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. При этом в Киеве отрицали причастность к диверсиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились подробности о фигуранте дела о подрыве «Северных потоков».