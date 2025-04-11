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В военный суд поступило дело экс-руководителя ФБК об экстремизме

Военный суд получил 200 томов дела экс-руководителя ФБК Волкова об экстремизме
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд получил более 200 томов уголовного дела в отношении экс-руководителя Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.

«Материалы уголовного дела в отношении Леонида Волкова поступили в суд для рассмотрения по существу заочно, они зарегистрированы и распределены судье», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, у судьи есть месяц на изучение материалов дела, после чего будет назначена дата проведения первого судебного заседания. Предварительно, судебный процесс по делу экс-руководителя ФБК начнется после майских праздников.

Известно, что Волков находится за границей. Россия объявила его в международный розыск. В феврале 2021 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова по обвинению в склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях.

3 апреля правоохранители задержали отца экс-руководителя ФБК Михаила Волкова, которого подозревают в финансировании ФБК. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Суд отпустил его под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержала введение нового критерия для признания иноагентом.

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