Стало известно о массовых увольнениях в ФБК

RT: ФБК в Литве потерял почти четверть работников за восемь месяцев
true
true
true
close
Alliance Images/Shutterstock/FOTODOM

С декабря 2024 года европейское юрлицо «Фонд борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ACF Europe) сократило около четверти сотрудников. Об этом RT сообщил со ссылкой на данные литовского Фонда социального страхования (SODRA), где зарегистрирована организация.

Массовые увольнения совпали по времени с прекращением финансирования со стороны США, отметило издание.

Большинство сотрудников ФБК, живущих в Европе и странах СНГ, оформлены через литовскую компанию Anti-Corruption Foundation (организация включена Минюстом в список иноагентов) Europe. Ее владельцами в равных долях являются топ-менеджеры фонда — Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов), Леонид Волков (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) и Иван Жданов (признан в РФ иностранным агентом). На конец 2024 года в штате числились 72 сотрудника, включая операторов, монтажёров, райтеров и ведущих эфиров YouTube-каналов ФБК.

По данным SODRA, в январе 2025 года начались активные сокращения, и к 8 августа штат уменьшился на 19 человек, до 53 сотрудников. Таким образом, за восемь месяцев организация потеряла 26% команды. Наибольшая волна увольнений пришлась на период с 29 марта по 4 апреля, когда число работников резко снизилось с 68 до 58.

Ранее известную скрипачку арестовали за спонсирование ФБК.

