В Госдуме призвали россиян отдавать 1% от чека в ресторанах на поддержку участников СВО

Депутат Матвеев призвал отдавать 1% от чека в барах на поддержку участников СВО
Shutterstock

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил россиянам отправлять 1% от суммы чеков из баров и ресторанов в фонд поддержки семей бойцов спецоперации. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

По его словам, соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Он добавил, что проект является одновременно материальным и моральным.

«С одной стороны, это материальный проект, а с другой стороны — он моральный, чтобы человек, который веселится и отдыхает в дорогом ресторане, немного задумался о парнях на фронте, которые стоят где-то по колено в воде и защищают Родину», — сказал Матвеев.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что в России ветераны СВО смогут начать получать социальную поддержку без подачи заявлений; президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и другим ведомствам проработать соответствующую возможность. Помимо правительства, разработкой предложений будут заниматься Минобороны РФ, фонд «Защитники Отечества» и региональные власти. Представить доклад Путину по этому вопросу нужно будет к 25 сентября.

Ранее Басков рассказал об угрозах после поддержки СВО.

