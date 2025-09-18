На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Агентки Киева пытались сбежать из РФ после провала покушения на главу предприятия

ФСБ задержала двух агенток Киева, пытавшихся покинуть Россию после попытки теракта
true
true
true

Две девушки, подозреваемые в подготовке теракта против главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге, были задержаны при попытке покинуть страну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Во время допроса одна из задержанных рассказала, что около 6-7 утра с ней связался некий Виктор и сказал в течение двух часов покинуть РФ. Также он сообщил, что человек, который забирал посылку, был задержан.

«Я пыталась вызвать такси до аэропорта, у меня связь не ловила. Я вышла на улицу, где меня задержали», — сообщила одна из задержанных девушек.

Другая также рассказала, что проснулась в шесть утра из-за вибраций телефона. Ей позвонил некий мужчина по имени Абдулла и дал похожие указания.

«Я поднимаю трубку, и он мне говорит, что у меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость — ты с Леной едете к нам. Плохая новость — едете срочно. <...> Схватила сумки, спустилась вниз. Ну, дальше меня схватили», — поделилась деталями вторая задержанная.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли в Санкт-Петербурге деятельность агентурной сети украинских спецслужб, в которую входили парень и две девушки. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия. По указанию куратора агенты вели наблюдение за объектом по месту его жительства.

Позже ФСБ опубликовало видео, на котором можно увидеть не только момент задержания преступников, но и как они осуществляли задуманное. В частности, один из подозреваемых переоделся в женскую одежду и под видом пенсионерки подошел к машине главы предприятия и заложил под авто взрывное устройство. После чего он пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Все трое подозреваемых дали признательные показания.

Ранее ФСБ показала кадры задержания африканца, подозреваемого в шпионаже для Украины.

