В Краснодарском крае потушили пожар после падения обломков БПЛА

В Каневском районе Кубани потушили пожар после падения обломков БПЛА
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В станице Новоминской Каневского района в Краснодарском крае потушили пожар, возникший на территории нефтегазовой компании после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«После падения обломков беспилотника на территории предприятия воспламенилось оборудование на площади 20 квадратных метров», — сказали в оперштабе.

Пожарные потушили возгорание в 03:49 (мск). В результате инцидента никто не пострадал.

18 сентября два украинских беспилотных летательных аппарата атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Салават в Республике Башкортостан.

Утром 18 сентября министерство обороны РФ сообщило, что ночью над регионами страны перехватили и уничтожили 43 украинских БПЛА. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак беспилотники самолетного типа. Больше всего дронов — 23 — сбили в Ростовской области. В Волгоградской области ликвидировали 11 летательных аппаратов, в Курской области — пять, в Крыму — три. Единичную цель нейтрализовали в Белгородской области.

Ранее ВСУ начали применять новые сверхопасные дроны.

Атаки БПЛА на Россию
