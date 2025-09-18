В доме в Иваново потушили пожар

В Иваново ликвидировали пожар в жилом доме. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«Пожар на улице Сакко, 41 полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается», — сказали в министерстве.

Вечером 17 сентября в МЧС сообщили, что при пожаре в жилом доме в Иваново произошло частичное обрушение кровли, площадь пожара составляла 650 квадратных метров.

О пожаре в Иваново 17 сентября сообщил Telegram-канал «Иваново. Происшествия». По словам местных жителей, горело общежитие на улице Сакко, 41. На опубликованных в сети кадрах можно было увидеть клубы белого дыма, которые исходили от горящего здания. Очевидцы сообщали, что дым был виден из разных частей города. Причины случившегося не уточнялись. Из здания были эвакуированы 45 жильцов. В ликвидации пожара задействовали 50 сотрудников МЧС. На месте также работали психологи ведомства.

