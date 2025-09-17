Площадь пожара в общежитии в Иваново выросла до 650 «квадратов»

МЧС: площадь пожара в жилом доме в Иванове выросла до 650 «квадратов»

Частичное обрушение кровли произошло при пожаре в жилом доме в Иваново, площадь пожара выросла до 650 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«Площадь пожара в Иванове увеличилась до 650 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли», — говорится в сообщении.

Тушение пожара осложняют конструктивные особенности кровли, наличие горючего утеплителя. Тушение пожара продолжается.

В ведомстве также сообщили о локализации пожара.

О пожаре в Иваново несколькими часами ранее сообщил Telegram-канал «Иваново. Происшествия». По словам местных жителей, горит общежитие на улице Сакко, 41. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть клубы белого дыма, которые исходят от горящего здания. Очевидцы сообщили, что дым виден из разных частей города. Причины случившегося не уточнялись. Из здания эвакуировали 45 жильцов. В ликвидации задействованы 50 сотрудников МЧС. На месте также работают психологи ведомства.

