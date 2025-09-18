На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе на парковке нашли девушку без сознания

В Екатеринбурге на парковке нашли полуобнаженную девушку без сознания
Алексей Сухоруков/РИА Новости

На одной из парковок Екатеринбурга была обнаружена девушка в бессознательном состоянии — на ней было платье, но отсутствовало нижнее белье. Об этом сообщил новостной портал Ura.ru.

Отмечается, что ее нашли в Академическом районе, парковку оцепили. По данным издания, пострадавшей на вид приблизительно 17 лет.

Подробности инцидента не приводятся, как сообщили очевидцы, на место происшествия еще не вызывали скорую помощь.

4 сентября в Волгограде спустя три дня поисков обнаружили школьницу в глубокой яме. Сообщалось, что 13-летняя школьница не вернулась домой после линейки и первого учебного дня.

В какой-то момент добровольцы из поисковой группы обратили внимание на заброшенное здание котельной на улице Северный городок. Они спустились в яму на территории, где обнаружили обезвоженную, но живую школьницу с многочисленными травмами.

До этого на улицах Петербурга нашли шестиклассника в неадекватном состоянии. Мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с отравлением психотропным веществом. По словам подростка, он употребил наркотическое вещество из категории синтетических психостимуляторов.

Ранее пропавшего больше месяца назад в Новосибирске мальчика нашли живым.

