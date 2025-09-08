На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пропавшего больше месяца назад в Новосибирске мальчика нашли живым

В Новосибирске нашли живым 12-летнего мальчика, пропавшего более месяца назад
true
true
true
close
shuttertim82/Shutterstock/FOTODOM

Поиски 12-летнего мальчика, который пропал в Ленинском районе Новосибирска более месяца назад, 31 июля, успешно завершились. Об этом сообщили в группе местного отделения отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», — сказано в сообщении.

Местонахождение мальчика было неизвестно с 31 июля. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В июле трехлетний мальчик пропал возле стоянки пастухов в Туве. Инцидент произошел в двух километрах от села Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского района 6 июля. Пропавший ребенок находился в компании старшей сестры. Девочка якобы на пару минут отлучилась, чтобы привязать лошадь, а когда вернулась к месту, где оставила брата, мальчика уже не было.

В июле в Самарской области завершились поиски 16-летней школьницы, которая пропала на две недели. В июне мать девушки нашла в ее телефоне переписку со взрослым мужчиной по имени Андрей, с которым, судя по всему, у ее несовершеннолетней дочери был роман. Он был значительно старше и отправлял школьнице непристойные сообщения. Женщина попыталась поговорить с подростком, но та вышла из дома, села в машину к незнакомцу и исчезла.

Ранее в Москве нашли пропавшего по дороге в школу семилетнего мальчика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами