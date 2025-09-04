На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пропавшую в Волгограде школьницу спустя три дня нашли живой в яме заброшки

В Волгограде пропавшую школьницу нашли в заброшенной котельной
true
true
true
close
Telegram-канал Прокуратура Волгоградской области

Школьницу из Волгограда спустя три дня поисков обнаружили в глубокой яме. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, 13-летняя школьница не вернулась домой после школы 1 сентября. Не обнаружив дочь дома и 2 сентября, отец обратился в полицию.

«Вместе с неравнодушными людьми они прочесывали каждый квадратный метр, проверяли все места, где могла бы оказаться девочка, по словам ее папы», – сообщается в публикации.

В какой-то момент добровольцы обратили внимание на заброшенное здание котельной на улице Северный городок. Они спустились в яму на территории, где обнаружили обезвоженную, но живую школьницу с многочисленными травмами.

Прибывшие на место медики оказали необходимую помощь и направили в больницу, где сейчас она находится под присмотром врачей.

Каким образом она оказалась в яме, не уточняется. На данный момент полицейские и следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Сотрудники прокуратуры организовали проверку.

Ранее в Воронеже нашли школьницу, пропавшую месяц назад в Петербурге.

