К озеру в Забайкальском крае, куда упал вездеход с геологами, вылетел вертолет МЧС

МЧС: к озеру Амудиса в Забайкалье, куда упал вездеход с людьми, вылетел вертолет
К озеру Амудиса в Забайкальском крае, в которое упал вездеход с геологами, вылетел спасательный вертолет. Об этом сообщает главное региональное управление МЧС России.

На борту вертолета находятся сотрудники МЧС, водолазы поисково-спасательной службы и полицейские.

16 сентября сообщалось, что гусеничный вездеход, на борту которого находились геологи, утонул в озере Амудиса. По предварительной информации, всего на борту было восемь человек. Трое из них самостоятельно выбрались из воды. Судьба еще пятерых неизвестна. По информации журналистов, вездеход спускался с горы, когда у него отказали тормоза. В результате он на высокой скорости скатился в озеро.

В тот же день прокуратура Забайкальского края организовала проверку в связи с информацией об утонувшем вездеходе. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит установить обстоятельства происшедшего. После этого они дадут оценку соблюдению правил охраны труда и безопасности дорожного движения в организации, которой принадлежит транспортное средство.

Ранее в Приморском крае автомобиль с водителем унесло в реку.

