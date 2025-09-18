Стало известно о скором открытии самого длинного авиарейс в мире

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines 4 декабря откроет самый длинный авиарейс в мире. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Перелет между Шанхаем и столицей Аргентины Буэнос-Айресом протяженностью в 20 тысяч километров займет 25 часов. Единственная транзитная посадка длительностью два часа будет совершена в аэропорту новозеландского города Окленд. Обратный путь продлится 29 часов.

В статье отмечается, что новый рейс усилит роль Шанхая как южного транспортного узла между Азией и Южной Америкой.

17 сентября стало известно, что Израиль намерен открыть авиарейсы между Тель-Авивом и Краснодаром.

2 сентября сообщалось, что Россия и Пакистан договорились о запуске пробного железнодорожного рейса и открытии прямого авиасообщения между странами.

Ранее Мантуров высказался о возможном возобновлении сотрудничества в авиации между РФ и США.