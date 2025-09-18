На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о скором открытии самого длинного авиарейс в мире

China Eastern Airlines запустит самый длинный авиарейс в мире
true
true
true
close
Toby Melville/Reuters

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines 4 декабря откроет самый длинный авиарейс в мире. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Перелет между Шанхаем и столицей Аргентины Буэнос-Айресом протяженностью в 20 тысяч километров займет 25 часов. Единственная транзитная посадка длительностью два часа будет совершена в аэропорту новозеландского города Окленд. Обратный путь продлится 29 часов.

В статье отмечается, что новый рейс усилит роль Шанхая как южного транспортного узла между Азией и Южной Америкой.

17 сентября стало известно, что Израиль намерен открыть авиарейсы между Тель-Авивом и Краснодаром.

2 сентября сообщалось, что Россия и Пакистан договорились о запуске пробного железнодорожного рейса и открытии прямого авиасообщения между странами.

Ранее Мантуров высказался о возможном возобновлении сотрудничества в авиации между РФ и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами