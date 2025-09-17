В центре Москвы человек упал на пути метро

Дептранс: в центре синей ветки метро Москвы человек упал на пути

В центре «синей» (Арбатско-Покровской) ветки метро Москвы человек упал на пути. Об этом сообщил Дептранс столицы в своем Telegram-канале.

Из-за инцидента интервал движения поездов метро был увеличен, однако задержки длились около 15 минут. Пострадал ли упавший, не сообщается, как и то, на какой станции произошло падение и что стало его причиной.

8 августа на серой ветке метро произошел сбой из-за человека на путях. Инцидент произошел на станции «Владыкино».

3 августа суд в Москве назначил 25-летнему местному жителю пять суток административного ареста за нарушение правил пользования метрополитеном. В столичной прокуратуре сообщили, что мужчина спрыгнул с платформы станции «Пятницкое шоссе» на жесткое основание пути. В связи с этим против него завели административное дело по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ и взяли под стражу.

