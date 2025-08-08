На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В московском метро человек упал на пути

«Осторожно, Москва»: на серой ветке метро произошел сбой из-за человека на путях
Shutterstock

Сбой в движении поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В материале говорится, что поезда следуют с увеличенными интервалами.

«Причина: человек на пути. Инцидент произошел на станции «Владыкино», — уточняется в публикации.

3 августа суд в Москве назначил 25-летнему местному жителю пять суток административного ареста за нарушение правил пользования метрополитеном. Как рассказали в столичной прокуратуре, мужчина спрыгнул с платформы станции «Пятницкое шоссе» на жесткое основание пути. В связи с этим против него завели административное дело по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ и взяли под стражу.

2 августа на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена временно перекрыли движение поездов от станции «Планерная» до станции «Спартак». Незадолго до этого в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что на северо-западном участке фиолетовой ветки метро увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути.

Ранее в Москве обновили дизайн схемы метро.

