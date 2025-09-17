На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин присвоил почетное звание гендиректору комбината питания «Кремлевский»

Путин присвоил Мещанскому звание заслуженного работника пищевой индустрии
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил генеральному директору комбината питания «Кремлевский» Александру Мещанскому почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ». Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» Мещанскому Александру Аркадьевичу», — говорится в указе.

В конце августа Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда президенту РАН Геннадию Красникову. Из документа следует, что решение было связано с особыми заслугами перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки.

До этого президент России присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Курской области Марии Орловой. Ее семья воспитывает десять детей, при этом пятеро ее сыновей проходят военную службу в составе российских войск.

Ранее российская медсестра получила награду от Путина.

