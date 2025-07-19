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Российская медсестра получила награду от Путина

Путин присвоил звание заслуженного работника здравоохранения медсестре из Челябинска
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Алексей Никольский/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» старшей медсестре Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Челябинска Людмиле Дробининой. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Отмечается, что медсестра получила награду в знак признания ее заслуг в сфере здравоохранения и за многолетнюю добросовестную работу. Прежде россиянка была также удостоена звания «Отличник здравоохранения Российской Федерации».

По данным портала, в июне глава государства присвоил звание «Заслуженный врач Российской федерации» Татьяне Барыковой и Марине Захаровой.

Барыкова — невролог, заведующая отделением Городской клинической больницы № 8 Челябинска. Захарова работает заместителем главврача по клинико-экспертной работе Челябинского областного кожно-венерологического диспансера.

В начале июня Путин подписал указ о награждении медалью Луки Крымского заведующей детским диспансером при Областной психоневрологической больнице № 5 в Магнитогорске Елены Цепаевой.

Ранее Путин наградил трех космонавтов золотыми звездами Героев России.

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