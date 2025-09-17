Суд продлил арест фигурантам дела о «зубах дракона» в Брянской области

Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Симоненко Николая Кирилловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, на срок 3 месяца 00 суток», — говорится в сообщении.

Помимо этого, суд продлил арест гендиректору ООО «Брянский металлообрабатывающий завод» Юрию Симоненко и директору ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» Евгению Журе. Их срок содержания под стражей также пролонгирован на три месяца.

Симоненко подозревают в превышении своих полномочий при строительстве фортификаций, в результате чего пропали бюджетные деньги и сами сооружения — «зубы дракона» на границе с Украиной. Сумма ущерба превысила 818 млн рублей.

В доме и на работе замглавы региона уже прошли обыски. В мероприятиях приняли участие сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и ФСБ.

11 сентября в правоохранительных органах сообщили, что Симоненко и его соучастники не признали вину.

Ранее суд арестовал имущество задержанных по делу о «зубах дракона» чиновников.