Раскрыта личность девушки, чье тело нашли в автомобиле рэпера D4vd

TMZ: в машине рэпера D4vd могли найти тело 15-летней Селесты, пропавшей в 2024-м
Global Look Press

Девушка, разлагающееся тело которой нашли в автомобиле Tesla известного рэпера D4vd, может быть 15-летней Селестой из Лос-Анджелеса, которая пропала в апреле 2024 года. Об этом сообщил онлайн-таблоид TMZ.

Девушку предварительно опознала мать по описанию полиции, которое включало татуировку на пальце с буквами «Тсс…». По словам женщины, у ее пропавшей дочери была такая же. На девушке были черные леггинсы и топ, а также два украшения: металлические серьги-гвоздики и металлический браслет-цепочка в форме буквы W.

Человеческие останки в автомобиле рэпера обнаружили 8 сентября. Полиция Лос-Анджелеса обратила внимание на эвакуированную машину Tesla, которая принадлежит музыканту, после жалоб на неприятный запах из нее. По факту случившегося идет расследование.

Позже газета Metro сообщила, что в машине рэпера обнаружили тело девочки-подростка. Судебно-медицинские эксперты установили, что ей было от 14 до 15 лет. Причину смерти девочки пока установить не удалось. Официально имя умершей не разглашается.

Ранее суд вынес приговор москвичу, спрятавшему труп девушки в машине Гоши Куценко.

