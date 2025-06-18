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Суд вынес приговор москвичу, спрятавшему труп девушки в машине Гоши Куценко

Москвич Абдуллин получил 13 лет за убийство и сокрытие тела в авто Гоши Куценко
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СК РФ

В Москве Дорогомиловский суд признал местного жителя Альберта Абдуллина виновным в убийстве женщины и попытке скрыть тело в автомобиле, который принадлежал актеру Гоше Куценко. Об этом пишет корреспондент ТАСС.

Суд назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и удовлетворил гражданский иск со стороны родственников погибшей.

Тело погибшей с ножевыми ранениями нашли 19 января в припаркованном у дома на Кутузовском проспекте автомобиле ЗАЗ-968. Следствие установило, что злоумышленник распивал алкоголь со знакомой и поссорился с ней. В ходе конфликта он нанес женщине не менее 26 ножевых ранений, она не выжила. Мужчина оставил тело в машине.

Позже оказалось, что Абдуллин около месяца проживал в автомобиле актера, а сам звездный владелец не знал об этом. Мужчину вскоре задержали. Он признал вину.

Во время прений прокурор запросил 13 лет колонии для подсудимого. Суд также удовлетворил гражданский иск от семьи погибшей.

Ранее московский адвокат убил клиента и сжег его тело в крематории для животных.

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