В Ростовской области ликвидировали крупный пожар

В Каменск-Шахтинске Ростовской области ликвидировали крупный пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Всего пламя охватило 1 280 квадратов. По уточненной информации, огнем уничтожены пять частных домов и семь хозпостроек. Проводится проливка и разборка конструкций», — говорится в сообщении.

Днем 17 сентября в МЧС сообщили, что в Каменск-Шахтинске горела сухая растительность. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные постройки. К ликвидации пожара привлекли 55 специалистов и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

15 сентября в Москве в районе Рязанского шоссе произошел пожар. В Щербинке горели складские помещения, огонь распространился на площади несколько сотен метров.

Позже в МЧС сообщили, что пожар на складе в Щербинке в Новой Москве локализовали на площади 1200 квадратных метров. Группировка сил, направленных на ликвидацию пожара, была увеличена до 45 человек, задействованы 11 единиц техники.

Ранее в Иваново загорелось общежитие на улице Сакко.