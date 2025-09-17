На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области ликвидировали крупный пожар

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение в Каменск-Шахтинске
true
true
true

В Каменск-Шахтинске Ростовской области ликвидировали крупный пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Всего пламя охватило 1 280 квадратов. По уточненной информации, огнем уничтожены пять частных домов и семь хозпостроек. Проводится проливка и разборка конструкций», — говорится в сообщении.

Днем 17 сентября в МЧС сообщили, что в Каменск-Шахтинске горела сухая растительность. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные постройки. К ликвидации пожара привлекли 55 специалистов и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

15 сентября в Москве в районе Рязанского шоссе произошел пожар. В Щербинке горели складские помещения, огонь распространился на площади несколько сотен метров.

Позже в МЧС сообщили, что пожар на складе в Щербинке в Новой Москве локализовали на площади 1200 квадратных метров. Группировка сил, направленных на ликвидацию пожара, была увеличена до 45 человек, задействованы 11 единиц техники.

Ранее в Иваново загорелось общежитие на улице Сакко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами