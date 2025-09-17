Россиянин попал в перечень террористов за донаты «Азову»

Житель Луганска Валерий Козюберда попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга за переводы денег украинскому батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Козюберда Валерий Александрович, 25.10.2005 года рождения, город Северодонецк Луганской области Украины», — указано в перечне.

Следствие установило, что в октябре 2022 года Козюберда, будучи еще несовершеннолетним, донатил «Азову» через мобильное приложение. На него возбудили уголовное дело по статье «Финансирование терроризма».

В начале сентября 2-й Восточный окружной военный приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Красноярского края, призывавшего россиян вступать в украинский батальон «Азов».

В 2017 году обвиняемый уже находился в колонии по другому делу, там он также призывал заключенных в нацбатальон украинской армии за денежное вознаграждение.

Ранее в финансировании экстремизма признали виновным дизайнера из Смоленска.