На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин попал в перечень террористов за донаты «Азову»

Росфинмониторинг включил жителя Луганска в список террористов за донаты «Азову»
true
true
true
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Житель Луганска Валерий Козюберда попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга за переводы денег украинскому батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Козюберда Валерий Александрович, 25.10.2005 года рождения, город Северодонецк Луганской области Украины», — указано в перечне.

Следствие установило, что в октябре 2022 года Козюберда, будучи еще несовершеннолетним, донатил «Азову» через мобильное приложение. На него возбудили уголовное дело по статье «Финансирование терроризма».

В начале сентября 2-й Восточный окружной военный приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Красноярского края, призывавшего россиян вступать в украинский батальон «Азов».

В 2017 году обвиняемый уже находился в колонии по другому делу, там он также призывал заключенных в нацбатальон украинской армии за денежное вознаграждение.

Ранее в финансировании экстремизма признали виновным дизайнера из Смоленска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами