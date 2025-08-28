На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дизайнера из Смоленска признали виновным в финансировании экстремизма

Смоленского дизайнера оштрафовали на 500 тыс. руб. за финансирование экстремизма
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Ленинский районный суд Смоленска признал местного архитектора и дизайнера Павла Бобовникова (внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются данные о возможной связи с экстремистской деятельностью или терроризмом) виновным в финансировании экстремизма и назначил ему штраф. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации, опубликованной на сайте суда, мужчина был осужден по статье 282.3, часть 1 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

В судебном постановлении говорится, что в период с 23 сентября 2021 года по 23 февраля 2022 года Бобовников, находясь в Смоленске, сознательно перечислил 6000 рублей Фонду борьбы с коррупцией, организации, признанной экстремистской на территории РФ, осознавая, что данные средства будут использованы для обеспечения деятельности указанной организации.

В ходе судебного процесса подсудимый полностью признал свою вину и выразил сожаление о совершенном поступке.

Суд, изучив все представленные доказательства, приговорил Бобовникова к выплате штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Ранее в Москве на 10 лет осудили женщину, финансировавшую терроризм.

