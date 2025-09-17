Названо число первокурсников колледжей в России в 2025 году

Глава Минпросвещения Кравцов: в 2025 году в колледжи РФ приняли 1,1 млн человек

В 2025 году на обучение в российские колледжи были зачислены 1,1 млн человек. Об этом глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в докладе президенту Владимиру Путину на видеоконференции правительства, передает РИА Новости.

Перед докладом о результатах приемной комиссии Кравцов пригласил Путина на встречу с лучшими студентами колледжей 2 октября. Также он отметил, что по квоте для участников СВО и их родных в 2025 году поступили в колледжи около 20 тыс. человек.

«Фактически сегодня обучаются в колледжах 3 миллиона 900 тысяч. Этот показатель сравним с 1970-ми годами в РСФСР: учились в техникумах и колледжах 4 миллиона», — заявил он.

До этого глава Миннауки Валерий Фальков рассказал, что в 2025 году в вузы РФ поступили 904 тыс. студентов.

Фальков отметил, что по квоте для участников СВО и их родственников в вузы поступили 28,7 тыс абитуриентов, что на 12 тыс. больше, чем в 2024 году. При этом всего для участников СВО и их родных было выделено 53,8 тыс. мест.

Отдельно министр отметил интерес иностранцев к российскому высшему образованию. 30 тыс. зарубежных студентов поступили в вузы РФ по квоте, еще 66 тыс. человек зачислены на конкурсной основе, как на платные, так и на бюджетные места.

Ранее в России изменили порядок поступления выпускников колледжей в вузы.