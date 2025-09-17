На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо число студентов-первокурсников в российских вузах

Глава Миннауки Фальков: в 2025 году в вузы РФ поступили 904 тыс. студентов
Владимир Песня/РИА «Новости»

В 2025 году в российские вузы поступили 904 тыс. студентов. Об этом заявил министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков на совещании президента РФ с членами правительства России, передает РИА Новости.

«По предварительным данным, в вузы зачислено 904 тысячи выпускников школ и колледжей, в том числе на бюджетные места — более 440 тысяч человек, на условиях платного приема — 464 тысячи человек», — рассказал Фальков.

Фальков отметил, что по квоте для участников СВО и их родственников в вузы поступили 28,7 тыс абитуриентов, что на 12 тыс. больше, чем в 2024 году. При этом всего для участников СВО и их родных было выделено 53,8 тыс. мест.

Отдельно министр отметил интерес иностранцев к российскому высшему образованию. 30 тыс. зарубежных студентов поступили в вузы РФ по квоте, еще 66 тыс. человек зачислены на конкурсной основе, как на платные, так и на бюджетные места.

