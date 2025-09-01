На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России изменили порядок поступления выпускников колледжей в вузы

Выпускники колледжей смогут поступать в вузы без ЕГЭ только по своему профилю
Кристина Кормилицына/РИА Новости

С 1 сентября выпускники колледжей смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только по своему профилю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на закон «Об образовании».

Согласно документу, теперь выпускники колледжей смогут поступить в вузы по результатам вступительных испытаний, если направление учебы совпадает в обоих учебных заведениях. Если направления отличаются, что абитуриентам предстоит сдать государственный экзамен.

Авторы инициативы отметили, что подобное решение направлено на повышение качества подготовки поступающих.

В июле президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать в 2025-2026 годах в высших учебных заведениях и колледжах центры новых возможностей. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин и региональные власти.

Ранее Володин оценил востребованность колледжей в сельской местности России.

