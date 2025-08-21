Мишустин нашел «изюминку» в малых городах России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», заявил, что в каждом малом городе России есть «своя изюминка». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Какая-то изюминка есть в каждом из наших городов. В каждом российском городе есть своя история и свой дух», — сказал Мишустин во время осмотра площадок форума.

На полях форума представители города Рыбинск рассказали, как совместно с представителями бизнес-сообщества удалось воссоздать элементы Старого города и заменить обычные вывески на объемные деревянные. Это привлекает в город больше туристов и увеличивает денежный приток.

«Сегодня мы, когда говорили с мэром Рыбинска, он сказал очень интересную фразу, которую я запомнил, хочу ее потом цитировать. «Раньше нас проезжали, а теперь к нам заезжают». Вот я хочу, чтобы во все наши малые города и поселения чаще заезжали», — заявил премьер-министр на пленарном заседании форума.

В Казани с 19 по 21 августа проходит Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», созданного по поручению Президента Российской Федерации. На полях форума также проходит выставка, где представлены достижения и наиболее эффективные инструменты в формировании и развитии городской среды.

Ранее стало известно, что Москва расширит метрополитен для развития городской инфраструктуры.