У российских коров втрое выросли удои молока

Лут: коровы в России за 10 лет стали давать почти втрое больше молока
Depositphotos

Коровы в России за 10 лет стали давать почти втрое больше молока. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут, передает РИА Новости.

«Если у нас с вами раньше, условно, 10 лет назад продуктивность коров была три тонны с коровы в год, то сейчас у нас средняя продуктивность уже 8,5 тонны», — сказала она.

26 августа сообщалось, что в Московской области скосили 84 тыс. гектаров естественных и сеяных трав, а всего для скота заготовили более 674 тыс. тонн кормов. В пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона рассказали, что аграрии подготовили 15,7 центнеров кормовых единиц, что составляет 53% от плана.

В министерстве добавили, что обеспечение сельскохозяйственных животных высококачественными кормами является ключевым фактором для развития животноводства и повышения молочной продуктивности коров.

В тот же день ученые Пермского Политеха сообщили, что разработали экономичную технологию получения кормового белка из отходов сахарного производства. В качестве сырья эксперты использовали свекловичную мелассу — побочный продукт переработки сахарной свеклы. По словам исследователей, технология позволяет решить сразу две проблемы: утилизацию отходов сахарных заводов и дефицит белковых кормов в сельском хозяйстве.

Ранее в России резко подешевело подсолнечное масло.

