В Подмосковье заготовили корм для скота

Более 674 тысяч тонн кормов для скота заготовили в Подмосковье на зиму

В Московской области скосили 84 тыс. гектаров естественных и сеяных трав, а всего для скота заготовили более 674 тыс. тонн кормов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В ведомстве отметили, что в регионе заготовили 48,1 тыс. тонн сена и 10,3 тыс. тонн силоса.

Также аграрии подготовили 15,7 центнеров кормовых единиц, что составляет 53% от плана.

До конца осени сельскохозяйственные организации заготовят более 730 тыс. тонн кукурузного силоса.

В министерстве сельского хозяйства добавили, что в регионе планируют заготовить около 30 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на условную голову.

«Обеспечение сельскохозяйственных животных высококачественными кормами является ключевым фактором для развития животноводства и повышения молочной продуктивности коров», — говорится в сообщении.