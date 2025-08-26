На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России начнут производить корма для животных из отходов производства

ПНИПУ: создана технология производства кормового белка из отходов промышленности
Shutterstock

Ученые Пермского Политеха разработали экономичную технологию получения кормового белка из отходов сахарного производства. В качестве сырья они использовали свекловичную мелассу — побочный продукт переработки сахарной свеклы. Метод позволяет снизить себестоимость производства в 4–10 раз и увеличить продуктивность процесса на 61%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По данным ООН, мировой дефицит кормового протеина достигает 30 млн тонн в год. Недостаток белковых добавок снижает продуктивность животноводства на 20–40% и ухудшает качество продукции. Традиционно микробный белок получают с помощью дрожжей и бактерий на средах с глюкозой или сахарозой. Но такие компоненты дороги и требуют дополнительного внесения витаминов и минералов.

Исследователи ПНИПУ предложили заменить их мелассой, которая содержит не только сахара, но и комплекс полезных веществ — калий, магний, витамины группы B и органические кислоты. Стоимость мелассы в несколько раз ниже: 50–150 долларов за тонну против 300–600 долларов за очищенные сахара.

В экспериментах использовались два штамма дрожжей — Schizosaccharomyces pombe и Candida maltosa. Они показали высокую эффективность на мелассе, обеспечивая больший выход белка, чем на глюкозе или сахарозе. При совместном культивировании производительность выросла еще на 8%.

«Меласса оказалась идеальной средой для выращивания дрожжей: на ней они развиваются быстрее и синтезируют больше белка. А смешанная культура дает результат выше, чем простая сумма возможностей отдельных штаммов», — рассказала доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Анастасия Зорина.

По словам исследователей, технология решает сразу две проблемы: утилизацию отходов сахарных заводов и дефицит белковых кормов в сельском хозяйстве.

Ранее искусственный интеллект научился «читать» эмоции животных.

