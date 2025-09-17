В пяти провинциях Афганистана запретили интернет

Власти Афганистана по приказу верховного лидера страны Хайбатуллы Ахундзады отключили интернет в пяти провинциях страны. Об этом сообщает Tolo news.

Запрет на беспроводной интернет ввели в провинциях: Кандагаре, Урузгане, Гельменде, Нимрузе и Балхе. Там были отключены все источники WiFi-соединения.

Сообщения из провинций свидетельствуют о том, что услуги оптоволоконных интернет-провайдеров по всей стране практически полностью прекращены.

Несколькими днями ранее стало известно, что талибы (движение внесено в список террористических организаций) массово закрывают женские салоны красоты в Кабуле. Аналитики считают, что эти действия являются частью политики по постепенному исключению женщин из общественной и экономической жизни. По мнению издания Tolo news, государство, к которому стремятся талибы, не оставляет места для участия женщин.

В конце июля представители исламистского движения «Талибан» задержали на западе Кабула десятки молодых женщин. Очевидцы рассказали, что женщин забрали, в том числе с улицы в районе Дашт-э-Барчи и из двух стоящих в переулке минивэнов. При этом талибы применяли физическую силу, а во время операций не было женщин-полицейских.

Ранее российского этнографа задержали в Афганистане по подозрению в контрабанде.