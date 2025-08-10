На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Талибы в Кабуле массово закрывают женские салоны красоты

Tolo news: в Кабуле оказались под запретом сотни женских салонов красоты
true
true
true
close
Bernat Armangue/AP

В Кабуле талибы (движение внесено в список террористических организаций) массово закрывают женские салоны красоты. Об этом сообщает новостной портал Tolo news в своем Telegram-канале.

По данным издания, под жесткими ограничениями в отношении женщин в столице Афганистана заблокирована работа сотен таких салонов.

Очевидцы рассказали, что талибы во время проверок зданий в Кабуле выявляли салоны красоты, уничтожали их или конфисковывали оборудование. Эти меры серьезно повлияли на экономическое положение женщин, работавших в этой сфере.

До введения запрета в кабульских салонах красоты трудились около 60 тысяч женщин, многие из которых являлись основными кормильцами своих семей.

Аналитики считают, что эти действия являются частью политики талибов по постепенному исключению женщин из общественной и экономической жизни. По мнению издания, государство, к которому стремятся талибы, не оставляет места для участия женщин.

В конце июля представители исламистского движения «Талибан» задержали на западе Кабула десятки молодых женщин. Очевидцы рассказали, что женщин забрали, в том числе с улицы в районе Дашт-э-Барчи и из двух стоящих в переулке минивэнов. При этом талибы применяли физическую силу, а во время операций не было женщин-полицейских.

Ранее турист из России побывал в гостях у талибов.

