Талибы задержали в Кабуле десятки женщин, судьба некоторых неизвестна

Представители находящегося у власти в Афганистане исламистского движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) задержали на западе Кабула десятки молодых женщин. Об этом сообщает Afghanistan International.

По данным телеканала, аресты 18 и 19 июля осуществляли сотрудники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока. Очевидцы рассказали, что женщин забрали, в том числе с улицы в районе Дашт-э-Барчи и из двух стоящих в переулке минивэнов. При этом талибы применяли физическую силу, а во время операций не было женщин-полицейских.

На кадрах телеканала, сделанных во время рейда, окруженные талибами женщины выглядят подавленными. Как уточняется, местонахождение некоторых задержанных неизвестно, и семьи беспокоятся об их благополучии. Часть женщин освободили после проведенной под стражей ночи, когда были получены письменные гарантии от их близких.

Согласно материалу, это уже второй такой инцидент за последнее время. В среду, 16 июля, в столичном микрорайоне Шахри Нау задержали почти 100 женщин. Их забрали с улиц, рынков и из больниц. При этом большинство задержанных в момент ареста были одеты в соответствии с исламскими нормами одежды.

Ранее турист из России побывал в гостях у талибов.